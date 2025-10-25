«Вашингтон» расторг контракт с лучшим бомбардиром Кубка Гагарина — 2025

«Вашингтон Кэпиталз» расторг контракт с канадским нападающим Шелдоном Ремпалом. Об этом сообщает пресс-служба «Херши Бэрс» — фарм-клуба «Кэпиталз» в АХЛ.

30‑летний нападающий покинул команду после прохождения процедуры драфта отказов.

Ремпал провёл один сезон в КХЛ, а летом 2025 года подписал однолетний контракт с «Вашингтоном», сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился.

В прошлом сезоне 29-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев». В текущей кампании за «Херши» он провёл всего четыре матча и набрал 2 (1+1) очка. В октябре форварда дважды выставляли на драфт отказов: 3 октября — для перевода в фарм‑клуб, 23 октября — с целью расторжения контракта.

