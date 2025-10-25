Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» одолеть «Коламбус». У Воронкова — ассист

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1.

В составе «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джон Карлсон (1+1), Коннор Макмайкл (1+1) и Джастин Сурдиф. Ещё одну шайбу забросил капитан столичной команды Александр Овечкин (1+1). Единственный гол в составе гостей забил с передачи Дмитрия Воронкова забил Дентон Матейчук. Другие российские игроки хозяев Кирилл Марченко, Иван Проворов и Егор Чинахов очков не набрали.

В следующем матче «Коламбус» начнёт выездную серию и сыграет с «Питтсбург Пингвинз». «Вашингтон» сыграет на своём льду с «Оттавой Сенаторз». Обе встречи пройдут 26 октября.

Материалы по теме Видео Александр Овечкин забил 899-й гол в карьере в НХЛ. Это его вторая шайба в новом сезоне

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: