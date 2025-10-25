Скидки
Нью-Джерси Дэвилз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 25 октября 2025, счёт 3:1, регулярный чемпионат НХЛ, Ярослав Аскаров

«Нью-Джерси» продлил победную серию в НХЛ, несмотря на 26 сейвов Ярослава Аскарова
В ночь с 17 на 18 октября мск на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли встречу — 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини) – 02:25     1:1 Хэмилтон (Мерсер, Хишир) – 20:40 (pp)     2:1 Хэмилтон (Хьюз, Хишир) – 29:08 (pp)     3:1 Браун (Хэмилтон) – 59:13    

Счёт в матче на третьей минуте встречи открыл шведский форвард гостей Вильям Эклунд, однако в дальнейшем забивали исключительно хозяева. На 21-й минуте канадский защитник хозяев Даги Хэмилтон реализовал большинство, восстановив равновесие. Спустя девять минут он же оформил дубль, ещё раз использовав лишнего и выведя «Нью-Джерси» вперёд. Окончательный счёт в матче установил Коннор Браун, в самой концовке сумевший поразившить пустые ворота с передачи всё того же Хэмилтона.

Ворота «Сан-Хосе» защищал российский голкипер Ярослав Аскаров. 23-летний вратарь пропустил две шайбы, отразив 26 бросков из 28.

Его соотечественник и партнёр по команде защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 25 секунд и завершил матч с показателем полезности «-1». Отыгравший 14 минут и 34 секунды форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк завершил матч с нейтральным показателем полезности. Российские игроки очков за результативности не набрали.

«Дьяволы» одержали седьмую победу кряду, выйдя на чистое первое место в Восточной конференции НХЛ. В активе команды Шелдона Кифа 14 очков после восьми проведённых встреч.

