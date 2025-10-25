«Нью-Джерси» продлил победную серию в НХЛ, несмотря на 26 сейвов Ярослава Аскарова

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли встречу — 3:1.

Счёт в матче на третьей минуте встречи открыл шведский форвард гостей Вильям Эклунд, однако в дальнейшем забивали исключительно хозяева. На 21-й минуте канадский защитник хозяев Даги Хэмилтон реализовал большинство, восстановив равновесие. Спустя девять минут он же оформил дубль, ещё раз использовав лишнего и выведя «Нью-Джерси» вперёд. Окончательный счёт в матче установил Коннор Браун, в самой концовке сумевший поразившить пустые ворота с передачи всё того же Хэмилтона.

Ворота «Сан-Хосе» защищал российский голкипер Ярослав Аскаров. 23-летний вратарь пропустил две шайбы, отразив 26 бросков из 28.

Его соотечественник и партнёр по команде защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 25 секунд и завершил матч с показателем полезности «-1». Отыгравший 14 минут и 34 секунды форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк завершил матч с нейтральным показателем полезности. Российские игроки очков за результативности не набрали.

«Дьяволы» одержали седьмую победу кряду, выйдя на чистое первое место в Восточной конференции НХЛ. В активе команды Шелдона Кифа 14 очков после восьми проведённых встреч.