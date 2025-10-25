Александр Овечкин второй раз набрал два очка за матч в нынешнем сезоне НХЛ
В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19 0:2 Овечкин (Строум) – 41:36 0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40 1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20 1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp) 1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)
В составе «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джон Карлсон (1+1), Коннор Макмайкл (1+1) и Джастин Сурдиф. Ещё одну шайбу забросил капитан столичной команды Александр Овечкин (1+1).
Капитан «Вашингтона» второй раз набрал два очка за матч в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее 40-летний форвард отметился аналогичным результатом (1+1) во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:1). Всего в восьми играх сезона-2025/2026 на его счету 7 (2+5) баллов.
