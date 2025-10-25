Александр Овечкин второй раз набрал два очка за матч в нынешнем сезоне НХЛ

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1.

В составе «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джон Карлсон (1+1), Коннор Макмайкл (1+1) и Джастин Сурдиф. Ещё одну шайбу забросил капитан столичной команды Александр Овечкин (1+1).

Капитан «Вашингтона» второй раз набрал два очка за матч в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее 40-летний форвард отметился аналогичным результатом (1+1) во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:1). Всего в восьми играх сезона-2025/2026 на его счету 7 (2+5) баллов.