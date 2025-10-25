40-летний Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по победным голам за карьеру

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1.
В составе «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джон Карлсон (1+1), Коннор Макмайкл (1+1) и Джастин Сурдиф. Ещё одну шайбу забросил капитан столичной команды Александр Овечкин (1+1), чей гол в результате и оказался победным в матче для «Кэпиталз».
Благодаря этому 40-летний нападающий улучшил рекорд НХЛ по победным голам за карьеру. Минувшей ночью российский рекордсмен забросил 137-ю победную шайбу в регулярных чемпионатах лиги. В активе располагающегося следом Яромира Ягра 135 победных голов.
