Виннипег Джетс — Калгари Флэймз, результат матча 25 октября 2025, счёт 5:3, регулярный чемпионат НХЛ, Владислав Наместников

Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Калгари», у «Флэймз» восьмое поражение кряду
Владислав Наместников
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Хозяева выиграли встречу — 5:3. Гости потерпели восьмое поражение кряду.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Фрост, Парех) – 05:18 (pp)     1:1 Коннор (Моррисси, Демело) – 25:19 (pp)     2:1 Тэйвз (Моррисси) – 26:24     3:1 Виларди (Шайфли, Моррисси) – 29:50 (pp)     3:2 Баклунд (Коулман, Гонзек) – 33:56     4:2 Иафалло (Виларди, Шайфли) – 38:50 (pp)     4:3 Коулман (Баклунд, Баль) – 48:27     5:3 Наместников (Стэнли) – 59:52    

Гости открыли счёт в матче на шестой минуте усилиями реализовавшего большинство Назема Кадри. В первой половине второго периода хозяева выдали мощный отрезок, забросив три шайбы за четыре с половиной минуты. Последовательно отличились Кайл Коннор, Джонатан Тэйвз и Габриэль Виларди.

До перерыва соперники ещё успели обменяться точными бросками Микаэля Баклунда со стороны гостей и Алекса Иафалло от хозяев. В третьем периоде отличился форвард «огоньков» Блейк Коулман, сокративший отставание своей команды до минимума. Однако окончательный счёт в матче установил российский нападающий хозяев Владислав Наместников, в самой концовке поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе «Джетс» участие в матче приняли два российских нападающих — Никита Чибриков и Наместников. Чибриков провёл на льду 08.20, допустил два нарушения правил и не набрал очков при нейтральном показателе полезности. Забросивший последнюю в матче шайбу Наместников сыграл 15 минут 44 секунды и набрал «+1».

