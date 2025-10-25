Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Калгари», у «Флэймз» восьмое поражение кряду

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Хозяева выиграли встречу — 5:3. Гости потерпели восьмое поражение кряду.

Гости открыли счёт в матче на шестой минуте усилиями реализовавшего большинство Назема Кадри. В первой половине второго периода хозяева выдали мощный отрезок, забросив три шайбы за четыре с половиной минуты. Последовательно отличились Кайл Коннор, Джонатан Тэйвз и Габриэль Виларди.

До перерыва соперники ещё успели обменяться точными бросками Микаэля Баклунда со стороны гостей и Алекса Иафалло от хозяев. В третьем периоде отличился форвард «огоньков» Блейк Коулман, сокративший отставание своей команды до минимума. Однако окончательный счёт в матче установил российский нападающий хозяев Владислав Наместников, в самой концовке поразивший пустые ворота.

В составе «Джетс» участие в матче приняли два российских нападающих — Никита Чибриков и Наместников. Чибриков провёл на льду 08.20, допустил два нарушения правил и не набрал очков при нейтральном показателе полезности. Забросивший последнюю в матче шайбу Наместников сыграл 15 минут 44 секунды и набрал «+1».