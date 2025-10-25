Скидки
Хоккей

Овечкин сократил отставание от 10-го места в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), улучшив свою позицию в списке лучших бомбардиров лиги всех времён.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19     0:2 Овечкин (Строум) – 41:36     0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40     1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20     1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp)     1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)    

На счету Овечкина после этого матча стала 1630 очков (899+731) — это 11-й результат в бомбардирском списке лиги. Следующей целью Овечкина является располагающийся на 10-й строчке Джо Сакик, на счету которого 1641 очко (625+1016).

Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков (894+1963).

В текущем сезоне у Овечкина два гола и пять ассистов в восьми матчах.

Овечкин накормил болельщиков хлопьями в честь рекорда

40-летний Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по победным голам за карьеру
