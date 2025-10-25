Овечкин сократил отставание от 10-го места в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), улучшив свою позицию в списке лучших бомбардиров лиги всех времён.

На счету Овечкина после этого матча стала 1630 очков (899+731) — это 11-й результат в бомбардирском списке лиги. Следующей целью Овечкина является располагающийся на 10-й строчке Джо Сакик, на счету которого 1641 очко (625+1016).

Лучшим бомбардиром НХЛ всех времён является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 очков (894+1963).

В текущем сезоне у Овечкина два гола и пять ассистов в восьми матчах.

