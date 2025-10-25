Александр Овечкин повторил ещё один рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), вписав своё имя в историю.

В сегодняшней встрече заброшенная шайба Овечкина пришлась на третий период. Таким образом, теперь в его активе 336 голов в третьем периоде, что позволило ему повторить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, на счету которого столько же голов.

Следующая шайба, заброшенная россиянином в третьем отрезке сделает его единоличным автором рекорда.

Напомним, в текущем сезоне у Овечкина два гола и пять ассистов в восьми матчах.

Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком