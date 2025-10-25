Александр Овечкин повторил ещё один рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), вписав своё имя в историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19 0:2 Овечкин (Строум) – 41:36 0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40 1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20 1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp) 1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)
В сегодняшней встрече заброшенная шайба Овечкина пришлась на третий период. Таким образом, теперь в его активе 336 голов в третьем периоде, что позволило ему повторить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, на счету которого столько же голов.
Следующая шайба, заброшенная россиянином в третьем отрезке сделает его единоличным автором рекорда.
Напомним, в текущем сезоне у Овечкина два гола и пять ассистов в восьми матчах.
Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком
