Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин повторил ещё один рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ

Александр Овечкин повторил ещё один рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ
Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), вписав своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19     0:2 Овечкин (Строум) – 41:36     0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40     1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20     1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp)     1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)    

В сегодняшней встрече заброшенная шайба Овечкина пришлась на третий период. Таким образом, теперь в его активе 336 голов в третьем периоде, что позволило ему повторить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, на счету которого столько же голов.

Следующая шайба, заброшенная россиянином в третьем отрезке сделает его единоличным автором рекорда.

Напомним, в текущем сезоне у Овечкина два гола и пять ассистов в восьми матчах.

Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком

Материалы по теме
Овечкин сократил отставание от 10-го места в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android