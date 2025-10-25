Александр Овечкин вплотную приблизился к Роду Бриндамору по результативным передачам в НХЛ

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1.
В составе «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джон Карлсон (1+1), Коннор Макмайкл (1+1) и Джастин Сурдиф. Ещё одну шайбу забросил капитан столичной команды Александр Овечкин (1+1), чей гол в результате и оказался победным в матче для «Кэпиталз».
40-летний Овечкин сегодня выполнил 731-ю результативную передачу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю в истории североамериканской лиги российский форвард располагается на 55-й позиции, деля её с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.
Ближайшей целью для Александра является ныне главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор (732), к показателю которого россиянин минувшей ночью приблизился вплотную. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).
- 25 октября 2025
-
07:00
-
06:37
-
06:27
-
06:19
-
06:15
-
06:09
-
05:59
-
05:50
-
05:30
-
05:25
-
05:18
-
04:55
-
04:40
-
04:29
-
04:19
-
04:07
-
03:59
-
03:38
-
00:00
- 24 октября 2025
-
23:56
-
23:46
-
23:38
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:33
-
22:22
-
22:06
-
21:51
-
21:37
-
21:23
-
21:14
-
20:56
-
20:42
-
20:28