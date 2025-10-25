Александр Овечкин вплотную приблизился к Роду Бриндамору по результативным передачам в НХЛ

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1.

В составе «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джон Карлсон (1+1), Коннор Макмайкл (1+1) и Джастин Сурдиф. Ещё одну шайбу забросил капитан столичной команды Александр Овечкин (1+1), чей гол в результате и оказался победным в матче для «Кэпиталз».

40-летний Овечкин сегодня выполнил 731-ю результативную передачу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю в истории североамериканской лиги российский форвард располагается на 55-й позиции, деля её с капитаном «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом.

Ближайшей целью для Александра является ныне главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор (732), к показателю которого россиянин минувшей ночью приблизился вплотную. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1963).