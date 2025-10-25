Александр Овечкин признан второй звездой матча с «Коламбусом»

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1. После матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его хоккеистов.

Первой звездой признан голкипер столичного клуба Логан Томпсон. Канадец совершил 34 спасения. Второй звездой стал российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого один гол и один результативный пас.

Третья звезда — американский защитник победителей Джон Карлсон, у которого также заброшенная шайба и ассист.

