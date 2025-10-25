Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин признан второй звездой матча с «Коламбусом»

Александр Овечкин признан второй звездой матча с «Коламбусом»
Комментарии

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1. После матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его хоккеистов.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19     0:2 Овечкин (Строум) – 41:36     0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40     1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20     1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp)     1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)    

Первой звездой признан голкипер столичного клуба Логан Томпсон. Канадец совершил 34 спасения. Второй звездой стал российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого один гол и один результативный пас.

Третья звезда — американский защитник победителей Джон Карлсон, у которого также заброшенная шайба и ассист.

Овечкин сыграл в хоккей с сыновьями и Сандином у себя дома

Материалы по теме
Александр Овечкин повторил ещё один рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android