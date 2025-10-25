«Нью-Джерси» повторил редчайший рекорд в истории клуба, который невозможно побить

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли встречу — 3:1.

Согласно официальной статистике, во втором периоде игроки «акул» не произвели ни одного броска в створ ворот Джейка Аллена. Таким образом, «Нью-Джерси» сегодня повторил редчайший рекорд в истории клуба, который в дальнейшем можно только повторять и даже в теории невозможно побить.

Всего в четвёртый раз в клубной истории «дьяволы» провели период, в котором не позволили сопернику нанести ни одного броска в створ. Последний раз подобное произошло в январе 2017 года в третьем периоде встречи с «Торонто Мэйпл Лифс». Ранее такие периоды «Дэвилз» выдавали также лишь в октябре 1998-го в матче с «Чикаго Блэкхоукс» и в октябре 2002-го во встрече с «Каролиной Харрикейнз».

Стоит заметить, что в этой статистике не рассматриваются пятиминутные овертаймы. Речь идёт исключительно о полноценных 20-минутных периодах.