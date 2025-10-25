Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Аскаров потерпел четвёртое поражение подряд, однако был признан третьей звездой встречи

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли встречу — 3:1.

Ворота «Сан-Хосе» защищал российский голкипер Ярослав Аскаров. 23-летний вратарь пропустил две шайбы, отразив 26 бросков из 28. Третью шайбу «Нью-Джерси» забросил в пустые ворота.

Российский вратарь был признан третьей звездой встречи. Лучшим игроком стал оформивший дубль защитник хозяев Даги Хэмилтон, а второй звездой признали оформившего ассистентский хет-трик форварда «Нью-Джерси» Нико Хишира.

При этом Аскаров сегодня потерпел четвёртое подряд поражение на старте сезона НХЛ. В четырёх играх в нынешнем регулярном чемпионате у Ярослава четыре поражения при 85,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 4,82.

