Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Аскаров потерпел четвёртое поражение подряд, однако был признан третьей звездой встречи

Аскаров потерпел четвёртое поражение подряд, однако был признан третьей звездой встречи
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли встречу — 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эклунд (Селебрини) – 02:25     1:1 Хэмилтон (Мерсер, Хишир) – 20:40 (pp)     2:1 Хэмилтон (Хьюз, Хишир) – 29:08 (pp)     3:1 Браун (Хэмилтон) – 59:13    

Ворота «Сан-Хосе» защищал российский голкипер Ярослав Аскаров. 23-летний вратарь пропустил две шайбы, отразив 26 бросков из 28. Третью шайбу «Нью-Джерси» забросил в пустые ворота.

Российский вратарь был признан третьей звездой встречи. Лучшим игроком стал оформивший дубль защитник хозяев Даги Хэмилтон, а второй звездой признали оформившего ассистентский хет-трик форварда «Нью-Джерси» Нико Хишира.

При этом Аскаров сегодня потерпел четвёртое подряд поражение на старте сезона НХЛ. В четырёх играх в нынешнем регулярном чемпионате у Ярослава четыре поражения при 85,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 4,82.

Материалы по теме
«Нью-Джерси» повторил редчайший рекорд в истории клуба, который невозможно побить
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android