Аскаров потерпел четвёртое поражение подряд, однако был признан третьей звездой встречи

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли встречу — 3:1.
Ворота «Сан-Хосе» защищал российский голкипер Ярослав Аскаров. 23-летний вратарь пропустил две шайбы, отразив 26 бросков из 28. Третью шайбу «Нью-Джерси» забросил в пустые ворота.
Российский вратарь был признан третьей звездой встречи. Лучшим игроком стал оформивший дубль защитник хозяев Даги Хэмилтон, а второй звездой признали оформившего ассистентский хет-трик форварда «Нью-Джерси» Нико Хишира.
При этом Аскаров сегодня потерпел четвёртое подряд поражение на старте сезона НХЛ. В четырёх играх в нынешнем регулярном чемпионате у Ярослава четыре поражения при 85,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 4,82.
- 25 октября 2025
-
07:00
-
06:37
-
06:27
-
06:19
-
06:15
-
06:09
-
05:59
-
05:50
-
05:30
-
05:25
-
05:18
-
04:55
-
04:40
-
04:29
-
04:19
-
04:07
-
03:59
-
03:38
-
00:00
- 24 октября 2025
-
23:56
-
23:46
-
23:38
-
23:18
-
22:58
-
22:38
-
22:33
-
22:22
-
22:06
-
21:51
-
21:37
-
21:23
-
21:14
-
20:56
-
20:42
-
20:28