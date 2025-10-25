Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам за карьеру в ворота «Коламбуса»

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1.

В составе «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон, Джон Карлсон (1+1), Коннор Макмайкл (1+1) и Джастин Сурдиф. Ещё одну шайбу забросил капитан столичной команды Александр Овечкин (1+1), чей гол в результате и оказался победным в матче для «Кэпиталз».

Минувшей ночью российский форвард в 51-й раз сыграл с «Блю Джекетс» в регулярных чемпионатах НХЛ. Заброшенная шайба стала для Овечкина 28-й за карьеру в ворота «мундиров», что является повторением рекорда лиги. Столько же в ворота «Коламбуса» забросили уже завершивший карьеру Патрик Шарп (28 голов в 51 матче) и выступающий ныне за «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн (28 голов в 64 матчах).