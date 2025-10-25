«Нью-Джерси» оказался в шаге от повторения необычного рекорда НХЛ 43-летней давности

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева выиграли встречу — 3:1.

Команда под руководством Шелдона Кифа набрала 14 очков в восьми матчах и возглавляет таблицу Восточной конференции и лиги в целом. «Нью-Джерси» выдал серию из семи побед после поражения в первой игре сезона – от «Каролины Харрикейнз» (3:6). Это шестой такой случай в истории лиги.

Рекорд НХЛ по этому показателю был установлен в 1982 году и принадлежит «Нью-Йорк Айлендерс» (восьмиматчевая победная серия после поражения на старте сезона-1982/1983).

Семиматчевые победные серии после поражения в первом матче регулярки ранее также выдавали «Филадельфия Флайерз» (1981/1982), «Сент-Луис Блюз» (1997/1998), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2009/2010) и дважды — «Анахайм Дакс» (2013/2014 и 2014/2015).

В следующем матче «Нью-Джерси» 26 октября на домашнем льду сыграет с «Колорадо Эвеланш», начало встречи — в 20:00 мск.