Результаты матчей НХЛ на 25 октября 2025 года

В ночь на 25 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 25 октября 2025 года:

«Баффало Сэйбрз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:3;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 3:1;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:5;

«Виннипег Джетс» – «Калгари Флэймз» — 5:3.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 13 очками после восьми матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 14 очков после восьми встреч.