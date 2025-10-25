Скидки
«Серьёзное достижение». Овечкин высказался о грядущем 1500-м матче в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил радость по поводу того, что юбилейный 1500‑й матч в НХЛ он проведёт в составе столичного клуба.

«Да, это здорово. Безусловно, для меня и моей семьи это особенный момент. Я счастлив, что смог провести столько матчей за одну команду. Когда попадаешь в НХЛ, всегда мечтаешь сыграть как можно больше, но 1500 — это действительно серьёзное достижение! Мне повезло сохранить здоровье и так долго выступать на высоком уровне», — приводит слова Овечкина пресс‑служба НХЛ.

В субботу «Вашингтон» примет на своём льду «Оттаву». Именно эта встреча станет для Овечкина 1500-й в карьере в НХЛ, все предыдущие игры он провёл за один клуб.

Отметим, что рекорд по числу матчей за один клуб в истории лиги принадлежит Горди Хоу, который провёл 1687 игр за «Детройт Ред Уингз».

Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком

Александр Овечкин повторил ещё один рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ
