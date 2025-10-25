«Я думаю, мы украли два очка». Карбери — о победном матче «Вашингтона» с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победный гостевой матч с «Коламбус Блю Джекетс».

«Я думаю, мы только что украли два очка. Логан [Томпсон] был великолепен, особенно в том, что держал нас в игре в первые, какими бы они ни были, 40 минут игры», — приводит слова Карбери пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1.