«Я думаю, мы украли два очка». Карбери — о победном матче «Вашингтона» с «Коламбусом»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победный гостевой матч с «Коламбус Блю Джекетс».
«Я думаю, мы только что украли два очка. Логан [Томпсон] был великолепен, особенно в том, что держал нас в игре в первые, какими бы они ни были, 40 минут игры», — приводит слова Карбери пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
В ночь с 24 на 25 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19 0:2 Овечкин (Строум) – 41:36 0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40 1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20 1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp) 1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)
