Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

25 октября главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, НБА, НХЛ

Овечкин забил за «Вашингтон», Лионель Месси оформил дубль в МЛС. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в победном матче НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал автором дубля в плей-офф МЛС, cедьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио на стадии полуфинала. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» одолеть «Коламбус». У Воронкова — ассист.
  2. «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в первом матче плей-офф. У Месси дубль с голом головой.
  3. Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио, Линда Носкова прошла в финал.
  4. Егор Дёмин набрал 9+6+4 в проигранном матче «Бруклина» с «Кливлендом» в НБА.
  5. 49 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту Тимбервулвз» в НБА.
  6. Лионель Месси установил исторический рекорд по голам в МЛС.
  7. «Реал Сосьедад» победил «Севилью» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 69-й минуте.
  8. Александр Овечкин повторил ещё один рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.
  9. Хет-трик Короткого помог СКА разгромить «Сочи» в матче с девятью шайбами.
  10. Россиянка Лысенко победила Бурлакову и завоевала бронзу на ЧМ-2025 по велотреку.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Наполи» — «Интер», ЦСКА — УНИКС, хоккей и жара в UFC
Топ-события субботы: «Наполи» — «Интер», ЦСКА — УНИКС, хоккей и жара в UFC
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android