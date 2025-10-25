Овечкин забил за «Вашингтон», Лионель Месси оформил дубль в МЛС. Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в победном матче НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал автором дубля в плей-офф МЛС, cедьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио на стадии полуфинала. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» одолеть «Коламбус». У Воронкова — ассист.
- «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в первом матче плей-офф. У Месси дубль с голом головой.
- Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио, Линда Носкова прошла в финал.
- Егор Дёмин набрал 9+6+4 в проигранном матче «Бруклина» с «Кливлендом» в НБА.
- 49 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту Тимбервулвз» в НБА.
- Лионель Месси установил исторический рекорд по голам в МЛС.
- «Реал Сосьедад» победил «Севилью» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 69-й минуте.
- Александр Овечкин повторил ещё один рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.
- Хет-трик Короткого помог СКА разгромить «Сочи» в матче с девятью шайбами.
- Россиянка Лысенко победила Бурлакову и завоевала бронзу на ЧМ-2025 по велотреку.
