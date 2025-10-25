Овечкин забил за «Вашингтон», Лионель Месси оформил дубль в МЛС. Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в победном матче НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал автором дубля в плей-офф МЛС, cедьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Токио на стадии полуфинала. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня