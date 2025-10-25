Овечкин приблизился к Кросби по очкам на выезде в регулярках и плей-офф НХЛ
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в гостевой игре с «Коламбус Блю Джекетс» записал на свой счёт гол и результативную передачу.
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Овечкин набрал 863-е очко в гостевых матчах и приблизился к капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (865). Александр в данном списке занимает седьмое место. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (1459 очков).
В ночь с 24 на 25 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости уверенно выиграли встречу — 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19 0:2 Овечкин (Строум) – 41:36 0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40 1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20 1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp) 1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)
