Расписание матчей КХЛ на 25 октября 2025 года

Сегодня, 25 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 25 октября 2025 года (время московское):

13:30. «Сибирь» – «Трактор»;

14:00. «Нефтехимик» – «Салават Юлаев»;

17:00. «Ак Барс» – «Адмирал».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 30 очков после 19 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.