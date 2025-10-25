Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 25 октября 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 25 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 октября, пройдёт восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 25 октября 2025 года (время московское):

13:00. ХК «Тамбов» – «Магнитка»;
13:00. «Ростов» – «Южный Урал»;
15:00. «Рубин» – «Звезда»;
15:00. «Югра» – «Химик»;
15:00. ХК «Норильск» – «Молот»;
16:00. «Ижсталь» – СКА-ВМФ;
17:00. «Рязань-ВДВ» – «Нефтяник»;
17:00. АКМ – «Челны».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 29 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Югра» с 28 очками после 16 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (27 очков в 18 матчах).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Материалы по теме
Результаты матчей ВХЛ на 24 октября 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android