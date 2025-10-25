Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 25 октября 2025 года

Сегодня, 25 октября, пройдёт восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 25 октября 2025 года (время московское):

13:00. ХК «Тамбов» – «Магнитка»;

13:00. «Ростов» – «Южный Урал»;

15:00. «Рубин» – «Звезда»;

15:00. «Югра» – «Химик»;

15:00. ХК «Норильск» – «Молот»;

16:00. «Ижсталь» – СКА-ВМФ;

17:00. «Рязань-ВДВ» – «Нефтяник»;

17:00. АКМ – «Челны».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 29 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Югра» с 28 очками после 16 встреч. Тройку замыкает «Магнитка» (27 очков в 18 матчах).