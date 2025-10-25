Сегодня, 25 октября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 25 октября 2025 года (время московское):
11:00. «Толпар» – «Авто»;
12:00. «Ладья» – «Амурские Тигры»;
13:00. «Локо-76» – «Спутник»;
13:00. «Красноярские Рыси» – МХК «Молот»;
13:00. «Крылья Советов» – МХК «Спартак MAX»;
17:00. «Динамо-Шинник» – «Красная Армия».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 30 очков после 16 матчей.