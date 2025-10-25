Скидки
Ларионов — о СКА: нужно вернуть статус команды, который мы слегка опустили

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Сочи» (8:1) заявил, что команде с берегов Невы нужно вернуть былой статус.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Короткий (Романов) – 05:16 (5x5)     2:0 Поляков (Локтионов, Недопёкин) – 05:54 (5x5)     3:0 Плотников (Хайруллин, Воробьёв) – 21:21 (5x4)     4:0 Короткий (Романов, Дишковский) – 21:51 (5x5)     5:0 Короткий (Дишковский) – 25:04 (4x5)     6:0 Воробьёв (Хайруллин) – 25:45 (4x5)     7:0 Гримальди – 29:22 (5x5)     8:0 Бландизи (Сапего, Плотников) – 43:57 (5x5)     8:1 Боден (Тянулин, Гуськов) – 54:39 (5x4)    

«Всегда необходимо понимать, насколько важен статус команды, который мы слегка опустили. Нужно, чтобы он снова вернулся на тот уровень, которого мы хотим. Мы позволили всем понять: СКА – это хорошая вывеска, хорошая организация, но команда, с которой можно играть, которую можно обыгрывать. Наверное, это самый сложный период нашей работы. Но опять-таки скажу, что любая победа, любые хорошие действия надо принимать как они есть, надо радоваться этому. Потому что любая большая победа начинается с маленького первого шага.

Для нас это очень важно, так работают в больших коллективах, так работают вдолгую. Если начнешь паниковать, показывать какие-то эмоции, то они передадутся команде и ребятам, и тогда будет ещё сложнее выбраться из той ситуации. Забегая вперёд, скажу, что самое важное в таких матчах или в такой ситуации не слишком высоко подниматься и не слишком низко падать. Важно держать удар, держать баланс и верить в то, что ты делаешь. Вера в каждого игрока позволяет сплотиться и выстраивать игру, выигрывать матчи. Мы хотим видеть победы как можно больше», — приводит слова Ларионова сайт СКА.

