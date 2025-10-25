Ларионов — о СКА: нужно вернуть статус команды, который мы слегка опустили

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после разгромной победы над «Сочи» (8:1) заявил, что команде с берегов Невы нужно вернуть былой статус.

«Всегда необходимо понимать, насколько важен статус команды, который мы слегка опустили. Нужно, чтобы он снова вернулся на тот уровень, которого мы хотим. Мы позволили всем понять: СКА – это хорошая вывеска, хорошая организация, но команда, с которой можно играть, которую можно обыгрывать. Наверное, это самый сложный период нашей работы. Но опять-таки скажу, что любая победа, любые хорошие действия надо принимать как они есть, надо радоваться этому. Потому что любая большая победа начинается с маленького первого шага.

Для нас это очень важно, так работают в больших коллективах, так работают вдолгую. Если начнешь паниковать, показывать какие-то эмоции, то они передадутся команде и ребятам, и тогда будет ещё сложнее выбраться из той ситуации. Забегая вперёд, скажу, что самое важное в таких матчах или в такой ситуации не слишком высоко подниматься и не слишком низко падать. Важно держать удар, держать баланс и верить в то, что ты делаешь. Вера в каждого игрока позволяет сплотиться и выстраивать игру, выигрывать матчи. Мы хотим видеть победы как можно больше», — приводит слова Ларионова сайт СКА.