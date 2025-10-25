Скидки
Сибирь — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 25 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Трактор
Челябинск
На данный момент «Сибирь» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 15 очков после 17 матчей. «Трактор» с 20 очками после 19 встреч расположился на шестой строчке в таблице Востока. Это будет первый из четырёх запланированных матчей между командами в нынешнем сезоне.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
