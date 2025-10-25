Скидки
«Прекрасно сыгранный эпизод в важный момент». Карбери — о шайбе Овечкина

«Прекрасно сыгранный эпизод в важный момент». Карбери — о шайбе Овечкина
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил шайбу российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Макмайкл, Лапьер) – 38:19     0:2 Овечкин (Строум) – 41:36     0:3 Сурдиф (Леонард, Томпсон) – 42:40     1:3 Матейчук (Монахан, Воронков) – 50:20     1:4 Уилсон (Фрэнк, Карлсон) – 55:39 (pp)     1:5 Макмайкл (Овечкин, Протас) – 56:37 (pp)    

«Да, это был важный гол в ключевой момент. Большую часть матча нам приходилось нелегко, и в такой ситуации отрыв в одну шайбу не даёт чувства уверенности. Поэтому второй гол был важным. Ему не нужно много времени и пространства для броска. У меня с лавки был идеальный обзор. Было прекрасно видно, куда он целился — в нижний угол под «блин». Это был прекрасно сыгранный эпизод в важный момент», — цитирует Карбери RMNB.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

