«Прекрасно сыгранный эпизод в важный момент». Карбери — о шайбе Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил шайбу российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1).

«Да, это был важный гол в ключевой момент. Большую часть матча нам приходилось нелегко, и в такой ситуации отрыв в одну шайбу не даёт чувства уверенности. Поэтому второй гол был важным. Ему не нужно много времени и пространства для броска. У меня с лавки был идеальный обзор. Было прекрасно видно, куда он целился — в нижний угол под «блин». Это был прекрасно сыгранный эпизод в важный момент», — цитирует Карбери RMNB.

