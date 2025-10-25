«Ак Барс» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и дальневосточным «Адмиралом». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 25 очков после 18 матчей. «Адмирал» с 15 очками после 14 встреч расположился на девятой строчке в таблице Востока. Это будет первый из четырёх запланированных матчей между командами в нынешнем сезоне. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.