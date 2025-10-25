Стало известно место проведения Матча звёзд НХЛ — 2027

Матч звёзд НХЛ в 2027 году состоится на домашнем стадионе «Нью-Йорк Айлендерс» «Ю-Би-Эс-Арена», сообщает пресс-служба НХЛ. Звёздный уикенд пройдёт с 5 по 7 февраля 2027 года.

Этот Матч звёзд станет первым за три года. В сезоне-2024/2025 он был отменён из-за проведения Турнира четырёх наций, а в следующем году не состоится из-за Олимпийских игр, в которых выступят хоккеисты НХЛ.

Изначально лига планировала провести Матч звёзд — 2026 на арене «Айлендерс» непосредственно перед поездкой игроков на Олимпиаду. Позже концепция изменилась – ожидалось проведение специального мероприятия, посвящённого возвращению НХЛ на олимпийские турниры.