Хоккей

Евгений Малкин опубликовал фото с сыном Никитой и Сидни Кросби

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился фото со своим сыном Никитой и капитаном «пингвинов» Сидни Кросби. Форвард опубликовал фото на своей странице в социальной сети.

Фото: Личный архив Евгения Малкина

В нынешнем сезоне Малкин провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт 12 (2+10) очков. Сидни Кросби забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач за восемь матчей сезона.

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026. В сезоне-2024/2025 Евгений набрал 50 (16+34) очков в 68 матчах регулярного чемпионата, в сезоне-2023/2024 — 67 (27+40) очков в 82 матчах.

