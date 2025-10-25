Скидки
«Непонятная командировка арбитра к центральному кругу». Карандин — о толчке судьи Дроновым

Легендарный арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин подверг критике линейного судью, в которого врезался защитник «Трактора» Григорий Дронов во встрече с «Автомобилистом». Игрок челябинского клуба в матче был удалён до конца игры, а позже получил пятиматчевую дисквалификацию.

— Что-то судьи в последнее время «отличаются» именно в матчах с участием «Автомобилиста». Сначала Екатеринбургу засчитали несуществующий гол от СКА, ставший победным. Теперь – ещё одна «клякса».

— То есть всё-таки судейская ошибка?
— Да — и двух мнений быть не может! Я так и не понял, что молодой лайнсмен Болдырев делал в центре площадки у красной линии. Он однозначно вмешался в ход событий и в игровом эпизоде примерно в метре от шайбы заблокировал Дронова. Защитнику «Трактора», по сути, и деваться было некуда – он шёл на шайбу, а получил баскетбольный заслон от судьи.

Тут целый букет ошибок. Ещё в судейской школе учат тому, что лайнсмен работает по борту, уходит от него не дальше метра. А тут – непонятная командировка к центральному кругу. Причём это были первые секунды после гола «Автомобилиста», поэтому вбрасывание должен был производить один из главных арбитров – Гофман-младший или Сергеев. Спрашивается, что Болдырев делал в центре?

Более того, такая ошибка стала результативной, а значит, грубой. Дронов – ведущий защитник «Трактора», получил 20 минут и до конца матча. Такой уход лидера обороны всегда влияет на результат матча, — цитирует Карандина Russia-Hockey.

