Нападающий СКА Гримальди: ничего не знаю про критику в свой адрес
Нападающий петербургского СКА Рокко Гримальди прокомментировал критику в свой адрес и высказался о шайбе во встрече с «Сочи» (8:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Короткий (Романов) – 05:16 (5x5) 2:0 Поляков (Локтионов, Недопёкин) – 05:54 (5x5) 3:0 Плотников (Хайруллин, Воробьёв) – 21:21 (5x4) 4:0 Короткий (Романов, Дишковский) – 21:51 (5x5) 5:0 Короткий (Дишковский) – 25:04 (4x5) 6:0 Воробьёв (Хайруллин) – 25:45 (4x5) 7:0 Гримальди – 29:22 (5x5) 8:0 Бландизи (Сапего, Плотников) – 43:57 (5x5) 8:1 Боден (Тянулин, Гуськов) – 54:39 (5x4)
«Я ничего не знаю про критику в свой адрес. Я не читаю российские СМИ, поэтому не могу ответить на то, о чём вы говорите. В этом плане даже хорошо, что я не говорю по-русски.
Приятно было забить, но это был буллит, а не игровой момент в равных составах. Есть за что радоваться, но не стоит это переоценивать. Хочется помогать команде, чем я могу, забивать с игры. Приятно забросить, но надо искать и другие способы, чтобы приносить результативные действия для команды», — цитирует Гримальди Metaratings.
