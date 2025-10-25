Нападающий СКА Гримальди: ничего не знаю про критику в свой адрес

Нападающий петербургского СКА Рокко Гримальди прокомментировал критику в свой адрес и высказался о шайбе во встрече с «Сочи» (8:1).

«Я ничего не знаю про критику в свой адрес. Я не читаю российские СМИ, поэтому не могу ответить на то, о чём вы говорите. В этом плане даже хорошо, что я не говорю по-русски.

Приятно было забить, но это был буллит, а не игровой момент в равных составах. Есть за что радоваться, но не стоит это переоценивать. Хочется помогать команде, чем я могу, забивать с игры. Приятно забросить, но надо искать и другие способы, чтобы приносить результативные действия для команды», — цитирует Гримальди Metaratings.