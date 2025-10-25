Определён состав юношеской сборной России для подготовки к кубку в Беларуси

Штаб сборных команд России определил состав юношеской сборной России (игроки до 16 лет) для подготовки к Кубку Президентского спортивного клуба в Беларуси, который пройдёт 5-8 ноября в Минске. В расположение сборной вызваны 28 хоккеистов.
Вратари:
Ростислав Жучко («Металлург Мг»), Иван Серёжичев («Динамо Мск»), Добрыня Сучков («Спартак»).
Защитники:
Артём Воронов (ЦСКА), Артём Григорьев («Армия СКА»), Игорь Никулин («Динамо Мск»), Егор Плотников («Салават Юлаев»), Богдан Тетин («Трактор»), Гордей Хотьков, Андрей Рожков (оба – «Локомотив»), Илья Голенко, Максим Попов, Рустем Резепов (все – «Спартак»).
Нападающие:
Роман Андреев («Динамо Мск»), Кирилл Васильев («Крылья Советов»), Дмитрий Ишков, Никита Синикин (оба – «Авангард»), Антон Малиновский («Локо 04»), Михаил Музычко («Салават Юлаев»), Артём Королёв, Марк Раицкий (оба – «Спартак»), Артём Воронов, Максим Рябов (оба – «СКА-Серебряные Львы»), Дмитрий Силаев («Югра»), Александр Сунцов («Трактов»), Семён Федотов («Локомотив»), Михаил Чирков («Ак Барс»), Никита Юрков («Д13-Юность»).
Тренерский штаб:
Главный тренер – Александр Томилов;
Тренеры – Евгений Павлов, Семён Рябов;
Тренер вратарей – Артём Артемьев;
Тренер по ОФП – Виктор Петров.
Расписание турнира
5 ноября
14:30*. Беларусь U18 – Казахстан U18
18:00. Беларусь U17 – Россия U16
6 ноября
Турнир 3x3
14:00. Россия жен. – Россия U16
15:00. Беларусь U18 – Казахстан U18
16:00. Матч за 3-е место
17:00. Финал
7 ноября
13:00. Выставочный матч. Россия жен. – сборная Минска
15:00. Беларусь U17 – Беларусь U18
18:30. Россия U16 – Казахстан U18
8 ноября
13:00. Выставочный матч. Сборная Минска – Россия жен.
11:00. Казахстан U18 – Беларусь U17
14:30. Беларусь U18 – Россия U16
* — время московское.