Определён состав юношеской сборной России для подготовки к кубку в Беларуси

Штаб сборных команд России определил состав юношеской сборной России (игроки до 16 лет) для подготовки к Кубку Президентского спортивного клуба в Беларуси, который пройдёт 5-8 ноября в Минске. В расположение сборной вызваны 28 хоккеистов.

Вратари:

Ростислав Жучко («Металлург Мг»), Иван Серёжичев («Динамо Мск»), Добрыня Сучков («Спартак»).

Защитники:

Артём Воронов (ЦСКА), Артём Григорьев («Армия СКА»), Игорь Никулин («Динамо Мск»), Егор Плотников («Салават Юлаев»), Богдан Тетин («Трактор»), Гордей Хотьков, Андрей Рожков (оба – «Локомотив»), Илья Голенко, Максим Попов, Рустем Резепов (все – «Спартак»).

Нападающие:

Роман Андреев («Динамо Мск»), Кирилл Васильев («Крылья Советов»), Дмитрий Ишков, Никита Синикин (оба – «Авангард»), Антон Малиновский («Локо 04»), Михаил Музычко («Салават Юлаев»), Артём Королёв, Марк Раицкий (оба – «Спартак»), Артём Воронов, Максим Рябов (оба – «СКА-Серебряные Львы»), Дмитрий Силаев («Югра»), Александр Сунцов («Трактов»), Семён Федотов («Локомотив»), Михаил Чирков («Ак Барс»), Никита Юрков («Д13-Юность»).

Тренерский штаб:

Главный тренер – Александр Томилов;

Тренеры – Евгений Павлов, Семён Рябов;

Тренер вратарей – Артём Артемьев;

Тренер по ОФП – Виктор Петров.

Расписание турнира

5 ноября

14:30*. Беларусь U18 – Казахстан U18

18:00. Беларусь U17 – Россия U16

6 ноября

Турнир 3x3

14:00. Россия жен. – Россия U16

15:00. Беларусь U18 – Казахстан U18

16:00. Матч за 3-е место

17:00. Финал

7 ноября

13:00. Выставочный матч. Россия жен. – сборная Минска

15:00. Беларусь U17 – Беларусь U18

18:30. Россия U16 – Казахстан U18

8 ноября

13:00. Выставочный матч. Сборная Минска – Россия жен.

11:00. Казахстан U18 – Беларусь U17

14:30. Беларусь U18 – Россия U16

* — время московское.