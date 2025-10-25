Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Определён состав юношеской сборной России для подготовки к кубку в Беларуси

Определён состав юношеской сборной России для подготовки к кубку в Беларуси
Аудио-версия:
Комментарии

Штаб сборных команд России определил состав юношеской сборной России (игроки до 16 лет) для подготовки к Кубку Президентского спортивного клуба в Беларуси, который пройдёт 5-8 ноября в Минске. В расположение сборной вызваны 28 хоккеистов.

Вратари:
Ростислав Жучко («Металлург Мг»), Иван Серёжичев («Динамо Мск»), Добрыня Сучков («Спартак»).

Защитники:
Артём Воронов (ЦСКА), Артём Григорьев («Армия СКА»), Игорь Никулин («Динамо Мск»), Егор Плотников («Салават Юлаев»), Богдан Тетин («Трактор»), Гордей Хотьков, Андрей Рожков (оба – «Локомотив»), Илья Голенко, Максим Попов, Рустем Резепов (все – «Спартак»).

Нападающие:
Роман Андреев («Динамо Мск»), Кирилл Васильев («Крылья Советов»), Дмитрий Ишков, Никита Синикин (оба – «Авангард»), Антон Малиновский («Локо 04»), Михаил Музычко («Салават Юлаев»), Артём Королёв, Марк Раицкий (оба – «Спартак»), Артём Воронов, Максим Рябов (оба – «СКА-Серебряные Львы»), Дмитрий Силаев («Югра»), Александр Сунцов («Трактов»), Семён Федотов («Локомотив»), Михаил Чирков («Ак Барс»), Никита Юрков («Д13-Юность»).

Тренерский штаб:
Главный тренер – Александр Томилов;
Тренеры – Евгений Павлов, Семён Рябов;
Тренер вратарей – Артём Артемьев;
Тренер по ОФП – Виктор Петров.

Расписание турнира
5 ноября
14:30*. Беларусь U18 – Казахстан U18
18:00. Беларусь U17 – Россия U16

6 ноября
Турнир 3x3
14:00. Россия жен. – Россия U16
15:00. Беларусь U18 – Казахстан U18
16:00. Матч за 3-е место
17:00. Финал

7 ноября
13:00. Выставочный матч. Россия жен. – сборная Минска
15:00. Беларусь U17 – Беларусь U18
18:30. Россия U16 – Казахстан U18

8 ноября
13:00. Выставочный матч. Сборная Минска – Россия жен.
11:00. Казахстан U18 – Беларусь U17
14:30. Беларусь U18 – Россия U16

* — время московское.

Материалы по теме
В составе молодёжной сборной России для подготовки к Кубку Будущего произошли изменения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android