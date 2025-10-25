Скидки
«Много слов было сказано». Зайцев — о разговоре хоккеистов СКА без тренеров

Защитник СКА Никита Зайцев оценил победный матч с «Сочи» (8:1) и рассказал о разговоре хоккеистов армейского клуба без тренеров в раздевалке.

– Главное, что правильно сыграли. На самом деле неважно, какой счёт, – нам просто нужна была победа. Сыграли правильно, сыграли с душой и сердцем. Это самое главное.

– Выходит, что команда сделала правильные выводы из того самого серьёзного разговора в раздевалке после поражения от ЦСКА?
– На сегодняшний день – да. А дальше посмотрим. Много слов было сказано. Надеюсь, что движемся в правильном направлении. Друг друга все услышали, и это сработало. Появилась искра, команда «звенела» на тренировке. Немножко как бы просели, когда постоянно проигрываешь. Настроение у всех было не очень, ведь у нас нет равнодушных хоккеистов. Начали с чистого листа, хорошо потренировались, с хорошим настроением и со всеми делами, — цитирует Зайцева «Спорт день за днём».

Ларионов — о СКА: нужно вернуть статус команды, который мы слегка опустили
