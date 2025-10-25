Сафонов: у «Адмирала» хорошее большинство, но его можно легко нейтрализовать

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о предстоящем матче с «Адмиралом», который состоится сегодня, 25 октября. Начало игры — в 17:00 мск.

– Подведите итоги матча с «Локомотивом» – значимая победа над лидером чемпионата.

– Была хорошая игра. Некоторым, конечно, не понравился итоговый счёт, но было достаточно опасных моментов, борьбы, был накал страстей: всё, за что мы любим хоккей. Игра шла до одной заброшенной шайбы. Хорошо, что мы победили.

– Идёт домашняя серия – какие впечатления от поддержки своих трибун?

– Дома всегда приятнее играть – приходят поддержать родственники, близкие друзья. Свои стены помогают.

– Что стоит ожидать от «Адмирала»?

– Знаю, что у команды хорошее большинство, но его можно легко нейтрализовать – не получать штрафов. Начнём с этого, а дальше тренерский штаб подскажет, как лучше действовать. Будем играть по заданию. Интересный календарь, непростые соперники – важно подойти к матчам в хорошем эмоциональном и физическом состоянии, — цитирует Сафонова сайт «Ак Барса».