Шелдон Ремпал в ближайшее время пополнит состав «Салавата Юлаева»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Шелдон Ремпал пополнит состав «Салавата Юлаева». В ближайшее время об этом объявят официально.

Напомним, прошедшей ночью «Вашингтон Капиталз» расторг контракт с 30-летним нападающим. За столичный клуб Ремпал сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился.

В прошлом сезоне 29-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев». В текущей кампании за «Херши» он провёл всего четыре матча и набрал 2 (1+1) очка. В октябре форварда дважды выставляли на драфт отказов: 3 октября — для перевода в фарм‑клуб, 23 октября — с целью расторжения контракта.