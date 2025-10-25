ESPN назвал игрока «Вашингтона», который превзошёл все ожидания на старте нового сезона

Журналисты ESPN назвали нападающего Тома Уилсона хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз», который превзошёл все ожидания на старте нового сезона.

«31-летний вингер, известный скорее своей агрессивностью и устрашающим поведением, чем искусными голевыми пасами, набрал 10 очков в семи матчах (статья написана до игры с «Коламбусом». — Прим. «Чемпионата»). Возможно, ещё более удивительно, что за этот промежуток времени он получил всего две штрафные минуты!» — сказано в статье.

«Вашингтон Кэпиталз» с 12 очками после восьми матчей нынешнего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.