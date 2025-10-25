Скидки
ESPN назвал игрока «Вашингтона», который превзошёл все ожидания на старте нового сезона

Комментарии

Журналисты ESPN назвали нападающего Тома Уилсона хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз», который превзошёл все ожидания на старте нового сезона.

«31-летний вингер, известный скорее своей агрессивностью и устрашающим поведением, чем искусными голевыми пасами, набрал 10 очков в семи матчах (статья написана до игры с «Коламбусом». — Прим. «Чемпионата»). Возможно, ещё более удивительно, что за этот промежуток времени он получил всего две штрафные минуты!» — сказано в статье.

«Вашингтон Кэпиталз» с 12 очками после восьми матчей нынешнего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

