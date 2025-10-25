Скидки
Хоккей

«Было всё — и критика, и недовольство». Форвард СКА — о разговоре игроков без тренеров

«Было всё — и критика, и недовольство». Форвард СКА — о разговоре игроков без тренеров
Нападающий СКА Никита Дишковский раскрыл детали разговора игроков без тренеров в раздевалке армейского клуба после поражения от ЦСКА (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Голдобин (Мёрфи, Гримальди) – 02:58 (5x5)     1:1 Коваленко (Бучельников) – 20:44 (5x4)     1:2 Дроздов (Карнаухов, Спронг) – 33:14 (5x5)     1:3 Уильямс (Соркин) – 41:53 (5x5)     2:3 Романов (Филлипс, Зыков) – 49:28 (5x5)     2:4 Спронг (Нестеров, Гурьянов) – 51:42 (5x3)     3:4 Воробьёв (Плотников, Мёрфи) – 58:45 (5x5)    

– Кто был инициатором того собрания, которое было после поражения от ЦСКА?
– Взрослые, опытные игроки, которые уже не первый год в этой лиге играют, выиграли много чего. Они знают, что в таких ситуациях необходимо. Сказали, что нужно делать.

– Жёсткий ли был разговор? Была ли критика? Или больше были мотивационные речи?
– Было всё. И критика, и недовольство. Был жёсткий разговор, но он нужен был команде. Хорошо, что поговорили.

– Но лучше, чтобы таких собраний не было?
– Да. Надо побеждать, и тогда не будет никаких собраний и разговоров. Надо не забывать, в какой хоккей мы играем, какие действия приносят нам результат, тогда и будем побеждать, — цитирует Дишковского «Спорт день за днём».

