«Было всё — и критика, и недовольство». Форвард СКА — о разговоре игроков без тренеров

Нападающий СКА Никита Дишковский раскрыл детали разговора игроков без тренеров в раздевалке армейского клуба после поражения от ЦСКА (3:4).
– Кто был инициатором того собрания, которое было после поражения от ЦСКА?
– Взрослые, опытные игроки, которые уже не первый год в этой лиге играют, выиграли много чего. Они знают, что в таких ситуациях необходимо. Сказали, что нужно делать.
– Жёсткий ли был разговор? Была ли критика? Или больше были мотивационные речи?
– Было всё. И критика, и недовольство. Был жёсткий разговор, но он нужен был команде. Хорошо, что поговорили.
– Но лучше, чтобы таких собраний не было?
– Да. Надо побеждать, и тогда не будет никаких собраний и разговоров. Надо не забывать, в какой хоккей мы играем, какие действия приносят нам результат, тогда и будем побеждать, — цитирует Дишковского «Спорт день за днём».
