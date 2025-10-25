«Автомобилист» отправился на выезд без 4 травмированных игроков, Буше вернулся в состав

«Автомобилист» отправился на выездные матчи с «Торпедо» (26 октября) и «Трактором» (28 октября) без четырёх травмированных игроков — Сергея Зборовского, Максима Осипова, Никиты Трямкина и Семёна Кизимова. Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга. Отмечается, что травмированные хоккеисты восстанавливаются после повреждений.

На выездные матчи вместе с командой отправились 26 игроков «Автомобилиста», в том числе форвард Рид Буше, который не играл с 10 октября.

Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Иван Коляда.

Защитники: Джесси Блэкер, Ярослав Бусыгин, Никита Ишимников, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьёв, Юрий Паутов, Даниил Карпович, Даниил Малоросиянов.

Нападающие: Кёртис Волк, Анатолий Голышев, Рид Буше, Брукс Мэйсек, Егор Черников, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Стефан Да Коста, Максим Тарасов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Никита Шашков.