Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В США собаку-помощника назвали в честь Александра Овечкина

В США собаку-помощника назвали в честь Александра Овечкина
Комментарии

Собака, которая будет помогать людям с ограниченными возможностями, названа в честь капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Ови — 18‑недельный чёрный лабрадор‑ретривер, которого выращивает в Вирджинии волонтёр‑инструктор по щенкам. Собака будет работать в организации из Нью‑Йорка, предоставляющей специально обученных собак‑помощников ветеранам и людям с ограниченными возможностями. Овечкин уже встретился с Ови и подарил ему свой игровой свитер.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

«Это дань уважения монументальному достижению Овечкина, который превзошёл абсолютный рекорд НХЛ по количеству забитых голов», — сказано в сообщении «Вашингтона».

Материалы по теме
Овечкин приблизился к Кросби по очкам на выезде в регулярках и плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android