В США собаку-помощника назвали в честь Александра Овечкина

Собака, которая будет помогать людям с ограниченными возможностями, названа в честь капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Ови — 18‑недельный чёрный лабрадор‑ретривер, которого выращивает в Вирджинии волонтёр‑инструктор по щенкам. Собака будет работать в организации из Нью‑Йорка, предоставляющей специально обученных собак‑помощников ветеранам и людям с ограниченными возможностями. Овечкин уже встретился с Ови и подарил ему свой игровой свитер.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

«Это дань уважения монументальному достижению Овечкина, который превзошёл абсолютный рекорд НХЛ по количеству забитых голов», — сказано в сообщении «Вашингтона».