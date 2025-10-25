Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2025 года

Вечером 25 октября и в ночь на 26 октября продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 25, 26 октября 2025 года (время московское):

19:30. «Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс»;

22:00. «Бостон Брюинз» – «Колорадо Эвеланш»;

00:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Анахайм Дакс»;

00:00. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Баффало Сэйбрз»;

1:00. «Миннесота Уайлд» – «Юта Мамонт»;

1:00. «Флорида Пантерз» – «Вегас Голден Найтс»;

2:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Монреаль Канадиенс»;

2:00. «Вашингтон Кэпиталз» – «Оттава Сенаторз»;

2:00. «Питтсбург Пингвинз» – «Коламбус Блю Джекетс»;

2:00. «Детройт Ред Уингз» – «Сент-Луис Блюз»;

4:00. «Даллас Старз» – «Каролина Харрикейнз»;

4:00. «Нэшвилл Предаторз» – «Лос-Анджелес Кингз»;

5:00. «Сиэтл Кракен» – «Эдмонтон Ойлерз».