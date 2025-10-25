Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2025 года

Расписание матчей НХЛ на 26 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Вечером 25 октября и в ночь на 26 октября продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 25, 26 октября 2025 года (время московское):

19:30. «Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс»;
22:00. «Бостон Брюинз» – «Колорадо Эвеланш»;
00:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Анахайм Дакс»;
00:00. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Баффало Сэйбрз»;
1:00. «Миннесота Уайлд» – «Юта Мамонт»;
1:00. «Флорида Пантерз» – «Вегас Голден Найтс»;
2:00. «Ванкувер Кэнакс» – «Монреаль Канадиенс»;
2:00. «Вашингтон Кэпиталз» – «Оттава Сенаторз»;
2:00. «Питтсбург Пингвинз» – «Коламбус Блю Джекетс»;
2:00. «Детройт Ред Уингз» – «Сент-Луис Блюз»;
4:00. «Даллас Старз» – «Каролина Харрикейнз»;
4:00. «Нэшвилл Предаторз» – «Лос-Анджелес Кингз»;
5:00. «Сиэтл Кракен» – «Эдмонтон Ойлерз».

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Что с Василевским? Русский вратарь «Тампы» не выиграл ещё ни одного матча в сезоне НХЛ
Что с Василевским? Русский вратарь «Тампы» не выиграл ещё ни одного матча в сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android