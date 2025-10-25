Скидки
Ларионов — о хет-трике Короткого: не превозносите его слишком высоко, он пока ещё не готов

Ларионов — о хет-трике Короткого: не превозносите его слишком высоко, он пока ещё не готов
Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил хет-трик нападающего Матвея Короткого в игре с «Сочи» (8:1).

– Вы как-то один раз говорили, что вашу команду заколдовали. Как удалось снять это проклятие?
– Я не сторонник верить в чудеса. Бывают совпадения, потому что ты пытаешься делать правильные вещи, делаешь всё необходимое, но, к сожалению, не везёт. Такое происходит часто, поэтому это больше вопрос психологический. Мы говорим с отдельными игроками – не буду называть фамилии, потому что люди стараются, создают моменты, но никак шайба не заходит в ворота. Сегодня она зашла у многих игроков.

В частности, Мотя Короткий оформил хет-трик, первый хет-трик в лиге. Это приятное событие для молодого пацана. Только, пожалуйста, не превозносите его слишком высоко, потому что он пока ещё не готов. И он это знает. Я ему это говорил два месяца назад, когда он был наказан за нарушение режима.

Естественно, после хет-трика в сегодняшней игре будет много разных эпитетов в адрес Короткого. Но это командная игра. Мы рады каждому игроку, каждому голу, но мы хотим, чтобы ребята ходили по земле и не взлетали высоко в небеса.

Возвращаясь к колдовству, думаю, что здесь комментарии излишни. Мы просто пытаемся найти правильный подход, правильный способ, чтобы ребята могли быть раскрепощены, могли получать удовольствие от игры. И сегодня это начало получаться, – цитирует Ларионова сайт СКА.

