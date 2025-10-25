Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Сибирь» по буллитам в гостях

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей по буллитам (4:3).

На пятой минуте первого периода Егор Аланов открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Василий Глотов восстановил равенство, забросив в меньшинстве. На 17-й минуте второго периода Иван Чехович вновь вывел хозяев вперёд. Спустя две минуты Кирилл Рассказов сделал счёт 3:1. В середине третьего периода

Михаил Григоренко сократил отставание гостей до минимума. На 18-й минуте периода Егор Коршков вновь сделал счёт равным. В серии буллитов лучше оказались гости, победный бросок на счету Глотова.

В следующей игре «Сибирь» встретится со СКА в гостях 29 октября. «Трактор» 28 октября дома сыграет с «Автомобилистом».