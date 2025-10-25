Скидки
Сибирь — Трактор, результат матча 25 октября 2025 года, счёт 3:4 Б, КХЛ 2025/2026

«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Сибирь» по буллитам в гостях
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей по буллитам (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Аланов – 04:53 (5x5)     1:1 Глотов (Телегин) – 13:46 (4x5)     2:1 Чехович (Широков, Неколенко) – 36:08 (6x5)     3:1 Рассказов (Бутузов, Люзенков) – 38:43 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев) – 50:14 (5x5)     3:3 Коршков (Телегин, Дюбе) – 57:17 (6x5)     3:4 Глотов – 65:00    

На пятой минуте первого периода Егор Аланов открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Василий Глотов восстановил равенство, забросив в меньшинстве. На 17-й минуте второго периода Иван Чехович вновь вывел хозяев вперёд. Спустя две минуты Кирилл Рассказов сделал счёт 3:1. В середине третьего периода
Михаил Григоренко сократил отставание гостей до минимума. На 18-й минуте периода Егор Коршков вновь сделал счёт равным. В серии буллитов лучше оказались гости, победный бросок на счету Глотова.

В следующей игре «Сибирь» встретится со СКА в гостях 29 октября. «Трактор» 28 октября дома сыграет с «Автомобилистом».

