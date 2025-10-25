Скидки
Нефтехимик – Салават Юлаев, результат матча 25 октября 2025 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в гостях
Комментарии

Сегодня, 25 октября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Жафяров (Белозёров) – 11:10 (5x5)     1:1 Жаровский (Калинюк, Родевальд) – 12:33 (5x4)     1:2 Ефремов (Фаизов, Кузнецов) – 26:38 (5x5)    

На 12-й минуте нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский сравнял счёт. На 27-й минуте нападающий Владислав Ефремов вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт в матче.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 21 очко, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 14 очками после 18 встреч располагается на 11-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
