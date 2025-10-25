«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в гостях

Сегодня, 25 октября, в Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Нефтехимик» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

На 12-й минуте нападающий «Нефтехимика» Дамир Жафяров забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский сравнял счёт. На 27-й минуте нападающий Владислав Ефремов вывел гостей вперёд, установив окончательный счёт в матче.

Паркуй автобус и выиграй PS5! ИГРАТЬ

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 20 матчей, в которых набрал 21 очко, клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 14 очками после 18 встреч располагается на 11-й строчке Востока.