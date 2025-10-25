Шипачёв — о детском хоккее: сейчас родители роботов стараются из своих детей сделать

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал, что будучи ребёнком любил ходить на тренировки и высказался о влиянии родителей в детском хоккее.

– Бывало, что ваша мама говорила, мол, Вадик, ну его этот хоккей, что-то слишком сложно получается?

– Бывало. До пятого класса учился в обычной школе, успеваемость была не самая хорошая. И этого мальчишку надо ещё возить на тренировки, покупать ему форму.

Сначала её сами за деньги приобретали, и только потом уже клуб стал выдавать. Всё это накладывается одно на другое. А иногда так говорили: двойку получишь, на тренировку не пойдёшь. Но то моя история.

Сейчас, быть может, уже по-другому. Слушаешь, как родители буквально пинками на тренировку своих чад отводят, потом тащат на докатку. Думаешь: да вашему ребенку вообще хоккей не нужен, зачем вы всё это делаете. Но все хотят получить Овечкиных.

– Вас, я так понимаю, на тренировки ходить не заставляли.

– Я любил хоккей. Меня из-под палки никогда не гнали. Я, наоборот, пытался на одну, на вторую тренировку сходить. А сейчас родители буквально роботов стараются из своих детей сделать, которые потом выиграют Кубок Гагарина. Но так не работает, – приводит слова Шипачёва «Российская газета».