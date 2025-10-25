Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв — о детском хоккее: сейчас родители роботов стараются из своих детей сделать

Шипачёв — о детском хоккее: сейчас родители роботов стараются из своих детей сделать
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал, что будучи ребёнком любил ходить на тренировки и высказался о влиянии родителей в детском хоккее.

– Бывало, что ваша мама говорила, мол, Вадик, ну его этот хоккей, что-то слишком сложно получается?
– Бывало. До пятого класса учился в обычной школе, успеваемость была не самая хорошая. И этого мальчишку надо ещё возить на тренировки, покупать ему форму.

Сначала её сами за деньги приобретали, и только потом уже клуб стал выдавать. Всё это накладывается одно на другое. А иногда так говорили: двойку получишь, на тренировку не пойдёшь. Но то моя история.

Сейчас, быть может, уже по-другому. Слушаешь, как родители буквально пинками на тренировку своих чад отводят, потом тащат на докатку. Думаешь: да вашему ребенку вообще хоккей не нужен, зачем вы всё это делаете. Но все хотят получить Овечкиных.

– Вас, я так понимаю, на тренировки ходить не заставляли.
– Я любил хоккей. Меня из-под палки никогда не гнали. Я, наоборот, пытался на одну, на вторую тренировку сходить. А сейчас родители буквально роботов стараются из своих детей сделать, которые потом выиграют Кубок Гагарина. Но так не работает, – приводит слова Шипачёва «Российская газета».

Материалы по теме
Вадим Шипачёв стал первым игроком с 900 матчами в регулярных чемпионатах КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android