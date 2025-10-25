«Салават Юлаев» впервые в сезоне выиграл три матча подряд, до зоны плей-офф — три очка

«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» и впервые в сезоне выиграл три матча подряд. Ранее уфимская команда обыграла «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (5:2).

Всего на данный момент у «Салавата Юлаева» шесть побед. Команда Виктора Козлова занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции после 18 игр. На счету клуба из Уфы 14 очков, до зоны плей-офф остаётся три очка. В активе «Амура», занимающего восьмую строчку, 17 очков после 17 матчей. Также опережают уфимский клуб «Сибирь» и «Адмирал», у которых 16 и 15 очков соответственно.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведёт дома с «Адмиралом» из Владивостока. Встреча состоится 29 октября.