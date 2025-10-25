«Салават Юлаев» впервые в сезоне выиграл три матча подряд, до зоны плей-офф — три очка
Поделиться
«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» и впервые в сезоне выиграл три матча подряд. Ранее уфимская команда обыграла «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Жафяров (Белозёров) – 11:10 (5x5) 1:1 Жаровский (Калинюк, Родевальд) – 12:33 (5x4) 1:2 Ефремов (Фаизов, Кузнецов) – 26:38 (5x5)
Всего на данный момент у «Салавата Юлаева» шесть побед. Команда Виктора Козлова занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Восточной конференции после 18 игр. На счету клуба из Уфы 14 очков, до зоны плей-офф остаётся три очка. В активе «Амура», занимающего восьмую строчку, 17 очков после 17 матчей. Также опережают уфимский клуб «Сибирь» и «Адмирал», у которых 16 и 15 очков соответственно.
Следующую игру «Салават Юлаев» проведёт дома с «Адмиралом» из Владивостока. Встреча состоится 29 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2025
-
17:46
-
17:34
-
17:14
-
17:05
-
17:03
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:44
-
16:32
-
16:12
-
16:00
-
15:29
-
15:10
-
14:50
-
14:35
-
14:19
-
14:00
-
13:42
-
13:20
-
13:04
-
12:46
-
12:31
-
12:09
-
11:48
-
11:30
-
11:08
-
10:47
-
10:30
-
10:11
-
09:50
-
09:36
-
09:20
-
09:10
-
09:00