Гру — о матче с «Сибирью»: посадил семь ребят, это не самый верный рецепт для победы

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу над «Сибирью» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хороший камбэк у нас сегодня получился. Понравилось, что вратарь дал шанс на победу и то, что наша команда проявила характер. Однако пришлось посадить семь ребят, это не самый верный рецепт для победы», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

После 20 матчей «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 22 очками. «Сибирь» располагается на девятой строчке Востока с 16 очками после 18 встреч.

В следующей игре «Сибирь» встретится со СКА в гостях 29 октября. «Трактор» 28 октября дома сыграет с «Автомобилистом».