Бенуа Гру объяснил, почему Джош Ливо не принял участие в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос об отсутствии в составе на игру с «Сибирью» (4:3 Б) нападающего Джоша Ливо.

— Почему сегодня не играл Ливо?

— Это тренерское решение, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне Ливо провёл 17 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

После 20 матчей «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 22 очками. «Сибирь» располагается на девятой строчке Востока с 16 очками после 18 встреч. В следующей игре «Сибирь» встретится со СКА в гостях 29 октября. «Трактор» 28 октября дома сыграет с «Автомобилистом».