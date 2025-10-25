Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бенуа Гру объяснил, почему Джош Ливо не принял участие в матче с «Сибирью»

Бенуа Гру объяснил, почему Джош Ливо не принял участие в матче с «Сибирью»
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос об отсутствии в составе на игру с «Сибирью» (4:3 Б) нападающего Джоша Ливо.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Аланов – 04:53 (5x5)     1:1 Глотов (Телегин) – 13:46 (4x5)     2:1 Чехович (Широков, Неколенко) – 36:08 (6x5)     3:1 Рассказов (Бутузов, Люзенков) – 38:43 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев) – 50:14 (5x5)     3:3 Коршков (Телегин, Дюбе) – 57:17 (6x5)     3:4 Глотов – 65:00    

— Почему сегодня не играл Ливо?
— Это тренерское решение, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне Ливо провёл 17 матчей, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

После 20 матчей «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 22 очками. «Сибирь» располагается на девятой строчке Востока с 16 очками после 18 встреч. В следующей игре «Сибирь» встретится со СКА в гостях 29 октября. «Трактор» 28 октября дома сыграет с «Автомобилистом».

Паркуй автобус и выиграй PS5!
Паркуй автобус и выиграй PS5!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd
Материалы по теме
Гру — о матче с «Сибирью»: посадил семь ребят, это не самый верный рецепт для победы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android