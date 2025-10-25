Гру прокомментировал прерванную безголевую серию Глотова, которая насчитывала 16 матчей

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назвал Василия Глотова одним из лучших нападающих матча с «Сибирью» (4:3 Б). Форвард отметился в игре заброшенной шайбой, которая стала для него первой за 16 матчей.

— Глотов забил впервые за 16 матчей, как вам его игра?

— Это, безусловно, хорошо для статистики Василия, он в этом матче был одним из лучших наших нападающих — уверенно действовал с шайбой, правильно ей распоряжался. Глотов был важной частью нашего камбэка, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».