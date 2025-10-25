Гру прокомментировал прерванную безголевую серию Глотова, которая насчитывала 16 матчей
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назвал Василия Глотова одним из лучших нападающих матча с «Сибирью» (4:3 Б). Форвард отметился в игре заброшенной шайбой, которая стала для него первой за 16 матчей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Аланов – 04:53 (5x5) 1:1 Глотов (Телегин) – 13:46 (4x5) 2:1 Чехович (Широков, Неколенко) – 36:08 (6x5) 3:1 Рассказов (Бутузов, Люзенков) – 38:43 (5x5) 3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев) – 50:14 (5x5) 3:3 Коршков (Телегин, Дюбе) – 57:17 (6x5) 3:4 Глотов – 65:00
— Глотов забил впервые за 16 матчей, как вам его игра?
— Это, безусловно, хорошо для статистики Василия, он в этом матче был одним из лучших наших нападающих — уверенно действовал с шайбой, правильно ей распоряжался. Глотов был важной частью нашего камбэка, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
