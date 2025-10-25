Буцаев — о поражении от «Трактора»: это была лучшая игра за последнее время

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от «Трактора» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«К сожалению, не смогли довести матч до победы. Тем не менее сказал ребятам, что это была лучшая игра за последнее время. Мы превращаемся в ту команду, которая должна работать, выигрывать единоборства. Результат не совсем удовлетворительный, но по игре практически все моменты устроили», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

После 20 матчей «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 22 очками. «Сибирь» располагается на девятой строчке Востока с 16 очками после 18 встреч.