Главный тренер «Сибири» рассказал, почему матч с «Трактором» пропустил Уилсон

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев объяснил, почему нападающий команды Скотт Уилсон отсутствовал в матче с «Трактором» (3:4 Б).

— Почему сегодня отсутствовал Скотт Уилсон?

— У него небольшое повреждение, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего нападающего 17 матчей, в которых он отметился семью заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Уилсон принял участие в 205 играх, где забросил 69 шайб и сделал 57 ассистов с показателем полезности «+12».

В следующей игре «Сибирь» встретится со СКА в гостях 29 октября.