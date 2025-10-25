Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» рассказал, почему матч с «Трактором» пропустил Уилсон

Главный тренер «Сибири» рассказал, почему матч с «Трактором» пропустил Уилсон
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев объяснил, почему нападающий команды Скотт Уилсон отсутствовал в матче с «Трактором» (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Аланов – 04:53 (5x5)     1:1 Глотов (Телегин) – 13:46 (4x5)     2:1 Чехович (Широков, Неколенко) – 36:08 (6x5)     3:1 Рассказов (Бутузов, Люзенков) – 38:43 (5x5)     3:2 Григоренко (Дер-Аргучинцев) – 50:14 (5x5)     3:3 Коршков (Телегин, Дюбе) – 57:17 (6x5)     3:4 Глотов – 65:00    

— Почему сегодня отсутствовал Скотт Уилсон?
— У него небольшое повреждение, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего нападающего 17 матчей, в которых он отметился семью заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Уилсон принял участие в 205 играх, где забросил 69 шайб и сделал 57 ассистов с показателем полезности «+12».

В следующей игре «Сибирь» встретится со СКА в гостях 29 октября.

Материалы по теме
Буцаев — о поражении от «Трактора»: это была лучшая игра за последнее время
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android