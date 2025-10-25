«Есть характер». Буцаев — о восстановлении «Сибири» после поражения от «Салавата»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев рассказал, как команда восстанавливалась после поражения от «Салавата Юлаева» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Поражение от «Салавата Юлаева» больно ударило по самолюбию команды?

— Конечно, это тоже присутствует. Я с вами согласен, значит, есть мужской характер, самолюбие. Это положительный момент, ребятам не всё равно. Мы должны становиться сильнее не отдельно, а вместе. Чтобы каждое звено приносило успех, мы видели ту энергию, агрессию в хорошем смысле этого слова, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.