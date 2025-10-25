«Есть характер». Буцаев — о восстановлении «Сибири» после поражения от «Салавата»
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев рассказал, как команда восстанавливалась после поражения от «Салавата Юлаева» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Родевальд (Броссо, Хохлачёв) – 02:44 (5x4) 1:1 Рассказов (Сошников, Чехович) – 06:42 (5x5) 1:2 Хохлачёв (Кулик, Броссо) – 21:02 (5x5) 1:3 Горшков (Кузнецов, Цулыгин) – 28:47 (5x5) 1:4 Горшков – 38:56 (5x5) 1:5 Хохлачёв (Родевальд, Кулик) – 46:40 (5x5) 2:5 Аланов (Неколенко, Чехович) – 50:33 (5x5)
— Поражение от «Салавата Юлаева» больно ударило по самолюбию команды?
— Конечно, это тоже присутствует. Я с вами согласен, значит, есть мужской характер, самолюбие. Это положительный момент, ребятам не всё равно. Мы должны становиться сильнее не отдельно, а вместе. Чтобы каждое звено приносило успех, мы видели ту энергию, агрессию в хорошем смысле этого слова, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
